"Еда будущего": в Татарстане министр всерьез призадумался, стоит ли жителям республики есть сверчков

В Татарстане республиканский министр цифрового развития региона Айрат Хайруллин предложил пустить в массы использование порошка из сверчков. Своими мыслями о том, стоит ли кушать сверчков, Хайруллин поделился в своем Telegram-канале.

Чиновник задался вопросом, стоит ли Татарстану уделить внимание теме микроскотоводства. ЕС, по его словам, не так давно одобрил использование порошка из сверчков для приготовления разных продуктов питания - хлеба, батончиков, макарон, соусов.

"Еда будущего — теперь не только для спортсменов", — написал Хайруллин.

По убеждению татарстанского министра, продукт безопасен и вполне может заменить натуральное мясо. В нем много белка, витаминов и минералов, и производство такой добавки будет более безвредным для экологии.