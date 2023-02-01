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"Еда будущего": в Татарстане министр всерьез призадумался, стоит ли жителям республики есть сверчков

"Еда будущего": в Татарстане министр всерьез призадумался, стоит ли жителям республики есть сверчков

Фото: grizun-off.ru

В Татарстане республиканский министр цифрового развития региона Айрат Хайруллин предложил пустить в массы использование порошка из сверчков. Своими мыслями о том, стоит ли кушать сверчков, Хайруллин поделился в своем Telegram-канале.

Чиновник задался вопросом, стоит ли Татарстану уделить внимание теме микроскотоводства. ЕС, по его словам, не так давно одобрил использование порошка из сверчков для приготовления разных продуктов питания - хлеба, батончиков, макарон, соусов.

"Еда будущего — теперь не только для спортсменов", — написал Хайруллин.

По убеждению татарстанского министра, продукт безопасен и вполне может заменить натуральное мясо. В нем много белка, витаминов и минералов, и производство такой добавки будет более безвредным для экологии.

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