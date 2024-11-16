Дзюба может стать тренером казанского «Рубина», если пройдет обучение

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился своими мыслями о возможном приглашении Артема Дзюбы в клуб после завершения карьеры футболиста и завершения обучения на тренера.

По словам Рахимова, Дзюба еще не завершил свою карьеру. Когда это произойдет, его могут пригласить на должность тренера казанской команды, но это произойдет только после его обучения. Если оценки будут хорошими, тогда клуб подумает о его приглашении.

Также главный тренер «Рубина» прокомментировал возможное приглашение Александра Мостового. Мостовой проходил стажировку в «Динамо» и всегда был качественным игроком: