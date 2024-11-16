Дзюба может стать тренером казанского «Рубина», если пройдет обучение
ФК "Акрон"
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился своими мыслями о возможном приглашении Артема Дзюбы в клуб после завершения карьеры футболиста и завершения обучения на тренера.
По словам Рахимова, Дзюба еще не завершил свою карьеру. Когда это произойдет, его могут пригласить на должность тренера казанской команды, но это произойдет только после его обучения. Если оценки будут хорошими, тогда клуб подумает о его приглашении.
Также главный тренер «Рубина» прокомментировал возможное приглашение Александра Мостового. Мостовой проходил стажировку в «Динамо» и всегда был качественным игроком:
Понятно, что Саня имеет свое мнение. Но мы не можем всех брать, у нас нет столько мест. Для Царя (прозвище Мостового - прим. ред.) место должно хватить? Царь должен быть выше, - говорит главный тренер казанского ФК.
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