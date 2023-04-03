Татаро-башкирский певец Элвин Грей попал в аварию в Татарстане, у него сломаны два ребра и ключица

Популярный татаро-башкирский исполнитель Элвин Грей попал в аварию перед частным выступлением в Татарстан. У него был запланирован концерт в Набережных Челнах, и во время съемок клипа в автограде певец свалился с багги, машина придавила ему руку. Сообщается, что у Радика Юльякшина сломаны в результате происшествия два ребра и ключица.

"Произошел форс-мажор. Придется скорректировать график концертов. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание", — написал певец в социальной сети.

На концерте в Челнах Элвину пришлось извиняться перед публикой. Он отметил, что ему очень сложно дышать.