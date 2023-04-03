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"Дышать сложно": певец Элвин Грей попал в аварию в Татарстане, сломал ребра и ключицу

Татаро-башкирский певец Элвин Грей попал в аварию в Татарстане, у него сломаны два ребра и ключица
"Дышать сложно": певец Элвин Грей попал в аварию в Татарстане, сломал ребра и ключицу

Фото: социальные сети

Популярный татаро-башкирский исполнитель Элвин Грей попал в аварию перед частным выступлением в Татарстан. У него был запланирован концерт в Набережных Челнах, и во время съемок клипа в автограде певец свалился с багги, машина придавила ему руку. Сообщается, что у Радика Юльякшина сломаны в результате происшествия два ребра и ключица.

"Произошел форс-мажор. Придется скорректировать график концертов. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание", — написал певец в социальной сети.

На концерте в Челнах Элвину пришлось извиняться перед публикой. Он отметил, что ему очень сложно дышать.

"Пожалуйста, извините за то, что так произошло. Но, я думаю, наши ребята сегодня отработают. Пацаны, может, в караоке споете, да? Еще раз прошу прощения, что так произошло", — отметил Грей, заявив, что петь не сможет.

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