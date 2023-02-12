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· Илья Стребков

"Дышать нечем!": В Казани обсудили ужасную вонь в ЖК "Салават Купере"

В Казани состоялось совещание по качеству воздуха в «Салават Купере» с участием УК «ПЖКХ»
"Дышать нечем!": В Казани обсудили ужасную вонь в ЖК "Салават Купере"

Фото: kazanfirst.ru

В Минэкологии Татарстана обсудили, что делать с неприятным запахом в казанском ЖК "Салават Купере". Местные жители неоднократно жаловались на вонь и говорили, что им нечем дышать. В итоге министр экологии РТ Александр Шадриков инициировал встречу руководителей природоохранных ведомств с руководством УК «ПЖКХ».

По результату проверок и анализов проб было зафиксировано повышенноесодержание сероводорода в зоне влияния нескольких объектов, в том числе полигона ТКО на улице Химическая УК «ПЖКХ». Так как это объект, подлежащий федеральному экологическому надзору все материалы, были переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Ведомство инициировало внеплановую выездную проверку на полигон ТКО и выявило грубые нарушения при эксплуатации объекта – это отклонение от проектной документации, утечка загрязненного фильтрата по периметру полигона, отсутствие на источниках загрязнения атмосферного воздуха пробоотборных отверстий и ряд других.

ООО «УК «ПЖКХ» должно в течение месяца устранить все нарушения, выявленные на объекте размещения отходов.

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