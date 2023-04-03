В Казани двухлетнему малышу потребовалась помощь спасателей после того, как кроха затолкал палец в игрушку

В Казани спасатели МЧС пришли на помощь двухлетнему очень любознательному малышу, который засунул палец в игрушку, а достать его обратно уже не смог. Как сообщили в УМЧС РФ по Татарстану, указательный пальчик ребенка застрял в пластиковой игрушке.

По мере того, как его пытались достать, палец опухал все больше, в итоге вызвали МЧС.

Спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы освободить ручку малыша из игрушки. Сообщается, что медицинской помощи ребенку не понадобилось.

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