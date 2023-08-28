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Двух казанских прокуроров отстранили от работы, они не помогли ребенку с ДЦП

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Двух сотрудников прокуратуры Татарстана отстранили от работы из-за неоказания помощи ребенку с ДЦП, сообщает Mash. По данным тг-канала речь идет о работнике центрального аппарата и помощника районной прокуратуры.

Инцидент с ребенком произошел в Вахитовском райсуде. Видеозапись распространила мать 14-летнего ребенка. По ее словам, прокуроры стояли в стороне, в то время, когда ребенок хотел спуститься по лестнице.

Женщина судится с администрацией Казани для предоставления жилья. Ребенок был вызван на заседание.

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