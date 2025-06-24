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Дворец молодежи в Казани откроется ко Дню молодежи 2026 года

Дворец молодежи в Казани планируют открыть к ко...

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Дворец молодежи, который создается на базе ДК Химиков, будет полностью открыт к 2026 году ко Дню молодежи, а возможно и раньше. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

Садыков сообщил, что капитальный ремонт в ДК Химиков продолжается уже второй год. На данный момент отремонтированы правый и левый блоки здания, где появились новые мастерские и помещения для сотрудников. В настоящее время работы ведутся в хореографическом зале, арт-пространствах, а также создаются новые помещения для кружков. Следующий этап — ремонт актового зала и холлов первого и второго этажей.

«Планируем, что ко Дню молодежи 2026 года Дворец молодежи будет уже полностью готов. Если удастся ускорить процесс с финансированием, возможно, откроем его раньше», — уточнил министр.

День молодежи в 2026 году будет отмечаться 27 июня.

Ремонт ДК Химиков стал возможен благодаря программе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», которая является частью федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование». Второй этап реконструкции проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» в рамках госпрограммы «Развитие образования» с участием средств бюджета Татарстана.

Источник: tatar-inform.ru

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