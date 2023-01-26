Двойное убийство в Казани: сосед зарезал двух человек из-за несложившихся отношений

В Казани накануне случилось двойное убийство. В квартире на улице Дементьева нашли тело убитого 43-летнего мужчины. Его товарищ - 40-летний казанец - умер в карете скорой помощи.

По данным республиканского Следкома, у 43-летнего мужчины обнаружили ножевые ранения, нанесенные в область головы и сердца.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан 45-летний ранее судимый за убийство сосед. Он уже частично сознался в преступлении, которое совершил на почве не сложившихся с соседями взаимоотношений.

Вскоре следствие обратится в суд с требованием арестовать подозреваемого. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.