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Двое рецидивистов, сбежавших в пижамах из психиатрической больницы в Казани, пойманы

Двое рецидивистов, сбежавших в пижамах из психиатрической больницы в Казани, пойманы

Фото: открытые источники

Полицейские задержали двух граждан, покинувших место принудительного лечения, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани

В бега пациенты, помещенные на принудительное лечение, отправились 28 января.

В результате оперативно розыскных мероприятий в г. Тольятти сотрудники отдела полиции "Гвардейский" во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району г. Тольятти задержали Артема Павлова и Дмитрия Колупаева. В настоящее время сотрудники полиции проводят с задержанными ряд мероприятий.

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