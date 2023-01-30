Двое рецидивистов, сбежавших в пижамах из психиатрической больницы в Казани, пойманы
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Полицейские задержали двух граждан, покинувших место принудительного лечения, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани
В бега пациенты, помещенные на принудительное лечение, отправились 28 января.
В результате оперативно розыскных мероприятий в г. Тольятти сотрудники отдела полиции "Гвардейский" во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району г. Тольятти задержали Артема Павлова и Дмитрия Колупаева. В настоящее время сотрудники полиции проводят с задержанными ряд мероприятий.