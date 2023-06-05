Двое человек погибли: за последнюю неделю в Казани скорая выезжала на вызов больше семи тысяч раз

Служба скорой помощи Казани более 900 раз выезжала на несчастные случаи за 7 дней

На прошлой неделе, с 29 мая по 4 июня, сотрудники скорой помощи Казани успели выполнить 7 186 выездов, в числе которых 1 575 - в общественные места города.

Самое большое количество обращений к медикам было связано с различными заболеваниями - таких случаев было 6 175. Еще 112 выездов произвели из-за острых нарушений мозгового кровообращения, а 31 - из-за инфаркта миокарда. 88 раз специалисты выезжали на роды.

Причиной вызова еще 923 раза были несчастные случаи - звонки поступали с мест ДТП и пожара. За неделю в авариях пострадали 32 человека, а двое погибли.

Если сравнивать с предыдущей неделей, то число вызовов сократилось на 312. Это связано с уменьшением количества обращений из-за заболеваний, несчастных случаев и родов.