Новости Казани
· Полина Модестова

Двое человек погибли: за последнюю неделю в Казани скорая выезжала на вызов больше семи тысяч раз

Служба скорой помощи Казани более 900 раз выезжала на несчастные случаи за 7 дней
Двое человек погибли: за последнюю неделю в Казани скорая выезжала на вызов больше семи тысяч раз

прогородсамара

Подписаться в Telegram

На прошлой неделе, с 29 мая по 4 июня, сотрудники скорой помощи Казани успели выполнить 7 186 выездов, в числе которых 1 575 - в общественные места города.

Самое большое количество обращений к медикам было связано с различными заболеваниями - таких случаев было 6 175. Еще 112 выездов произвели из-за острых нарушений мозгового кровообращения, а 31 - из-за инфаркта миокарда. 88 раз специалисты выезжали на роды.

Причиной вызова еще 923 раза были несчастные случаи - звонки поступали с мест ДТП и пожара. За неделю в авариях пострадали 32 человека, а двое погибли.

Если сравнивать с предыдущей неделей, то число вызовов сократилось на 312. Это связано с уменьшением количества обращений из-за заболеваний, несчастных случаев и родов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

8 часов назад

В России таких еще нет: в РЖД рассказали о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

обработка квартир от тараканов москва

Лонгриды

3 часа назад

До смерти 10 метров: что прямо сейчас происходит с солдатами в зоне СВО

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

шлифовка полов в Самаре

Общество

день назад

Обходите эти консервы в магазине стороной: эксперт рассказал на что обратить внимание при выборе рыбных деликатесов

Новости Казани

день назад

"Ничего своего нет": Галявиев не смог оплатить услуги адвоката - тот попросил их из федерального бюджета

Общество

23 часа назад

Больше 100 тысяч россиян подверглись укусу клещей в 2023 году: врач рассказала, как защититься от паразита

Новости Казани

день назад

Известны дата и место проведения Китайского Сабантуя в Казани

Новости Казани

8 часов назад

"Проведение работ отразится на транспортном потоке": в Казани в скором времени закроют мост «Миллениум»
Новости Казани
6 часов назад

Увеличат число посадочных мест: в Казани выполнят ремонт 19 школьных столовых

Увеличат число посадочных мест: в Казани выполнят ремонт 19 школьных столовых

Новости Казани

55 минут назад

Двое человек погибли: за последнюю неделю в Казани скорая выезжала на вызов больше семи тысяч раз

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

Новости Казани

час назад

Выходные - тоже время для работы: в Набережных Челнах до 1 сентября завершат капремонт домов

Новости Казани

3 часа назад

"Появилось воинское захоронение": в Челнах простились с погибшим бойцом СВО
Бесплатно и анонимно: в Казани два дня будут тестировать на ВИЧ
Новости Казани
2 часа назад

Бесплатно и анонимно: в Казани два дня будут тестировать на ВИЧ

Новости Казани

4 часа назад

Пришла прохлада: в Татарстане ближайшие несколько дней жарко не будет

Новости Казани

4 часа назад

Инвестиции достигнут 10 миллионов: на озере Нижний Кабан построят кафе с причалом

Новости Казани

4 часа назад

Будут ковровыбивалки и сушилки для белья: в Менделеевске оборудуют футбольную площадку
Казань приняла делегацию российских застройщиков
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань приняла делегацию российских застройщиков