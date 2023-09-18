Новости Казани
· Полина Модестова

Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз

На прошлой неделе бригады скорой помощи выполнили больше 7 тысяч выездов
Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз

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В Казани за прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, службами скорой помощи было выполнено 7 466 выездов, в числе которых 1 467 - в общественные места.

Больше всего медики выезжали в связи с различными заболеваниями. В 90 случаях врачами были зафиксированы нарушения мозгового кровообращения. Еще 34 случая - острые инфаркты миокарда. Выезжали врачи и на роды - 78 раз.

После несчастного случая бригаду скорой помощи за неделю вызывали 801 раз. Еще 56 звонков поступило с мест ДТП, всего же в авариях пострадали 54 человека. Двое погибли. На пожары медикам пришлось выехать десять раз.

Если сравнивать с предшествующей ей неделей, число выполненных вызовов возросло на 73. Чаще врачи нуны были в связи с заболеваниями, несчастными случаями и родами.

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