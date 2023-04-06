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Двое блогеров из Грузии и Китая задержаны в Казани за пропаганду ЛГБТ

В Казани задержали грузина и китайца - блогеры пропагандировали ЛГБТ
Двое блогеров из Грузии и Китая задержаны в Казани за пропаганду ЛГБТ

Фото: социальные сети

Двое молодых людей задержаны в Казани за пропаганду ЛГБТ. Один из блогеров приехал в РФ из Китая, другой - из Грузии, пишет Baza.
21-летний китает Хаоян и грузин Гела познакомились в Москве. Китайский подданный приехал в Россию учить русский язык.

Полицейские обратили внимание на блог парней. Их пригласили побеседовать, но адвокат посоветовал им не ходить.
В итоге накануне, 5 апреля, полицейские пришли к блогерам сами.

Правозащитник Адель Хайдаршин заявил, что основанием послужило обвинение по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Молодым иностранцам грозит штраф до 100 тысяч, а Хаоян может быть депортирован в Китай.

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