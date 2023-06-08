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· Полина Модестова

"Движущая сила развития - человек и его знания": президент поприветствовал участников образовательного форума в Казани

Президент приветствовал участников образовательного форума в Казани 8 июня
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного форума министров образования "Формируя будущее". Напомним, что он стартовал в Казани сегодня, 8 июня. В IT-парке имени Башира Рамеева транслировали видеообращение главы государства, сообщает «БИЗНЕС Online».

Президент поприветствовали руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств, а также педаогогов и представителей авторитетных научных организаций. Владимир Путин отметил, что всем собравшимся предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, которые связаны с развитие сферы образования, обменяться опытом и передовыми технологиями, а также практиками в данной области.

Глава государства заявил, что главная движущая сила развития в 21 веке - человек, его знание, кругозор, а также стремление постигать новое. С его слов, важно, чтобы во всех странах мира у людей были равные вомзожности для реализации потенциала, получения образования.

Он также подчеркнул мощный образовательный потенциал России и напомним, что за последние 20 лет система образования заметно модернизировалась.

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