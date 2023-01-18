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Две фуры из Татарстана попали в массовую аварию на трассе с другими дальнобойщиками в Тюменской области

Две фуры из Татарстана попали в массовую аварию на трассе с другими дальнобойщиками в Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулось четыре фуры, две из которых — из Татарстана. Пострадали двое водителей.

В ГИБДД по Тюменской области ДТП уже назвали "автобитвой большегрузов". Все случилось на 498-м километре трассы.
Столкнулись фуры с полуприцепами Volvo, Mercedes, Hino и "КАМАЗ" из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 46-летний водитель Volvo из Тюмени. Не убедившись в безопасности обгона Mercedes, он не успел завершить маневр. Сначала произошло боковое столкновение с Hino, затем — лобовой удар с "КАМАЗом", после которого Mercedes вылетел с проезжей части и оказался в кювете. Движение на трассе было ограничено.

Пострадали водители Volvo и "КАМАЗа". У тюменского дальнобойщика тяжелая травма ноги, травмы ребер и другие повреждения, у 33-летнего водителя из Казани — травмы конечностей и головы.

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