Два жителя Казани - юрист Павел Чиков и политолог Руслан Айсин - попали в реестр иностранных агентов в РФ

Двое жителей Казани - правозащитник Павел Чиков и политолог Рустан Айсин - признаны в РФ иноагентами

В России обновился и расширился реестр иноагентов. Накануне Минюст РФ включил в него новые имена, и среди признанных таковыми числятся двое казанцев - юрист Павел Чиков и политолог Руслан Айсин.

Первый, посчитали в Минюсте, распространял ложную информацию о решениях властей и активно участвовал в распространении материалов, созданных иностранными агентами.

Политолог Руслан Айсин, отметили в Минюсте, распространял ложную информацию о решениях государственной власти РФ и допускал высказывания против проводимой страной специальной военной операции на Украине.

Помимо Чикова и Айсина, в перечень иноагентов попали блогер Илья Варламов, корреспондент Богдан Бакалейко, политик Светлана Лада-Русь и вся организация о ЛГБТ-людях "Парни Плюс/Парни+".

