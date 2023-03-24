Два жителя Казани - юрист Павел Чиков и политолог Руслан Айсин - попали в реестр иностранных агентов в РФ
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В России обновился и расширился реестр иноагентов. Накануне Минюст РФ включил в него новые имена, и среди признанных таковыми числятся двое казанцев - юрист Павел Чиков и политолог Руслан Айсин.
Первый, посчитали в Минюсте, распространял ложную информацию о решениях властей и активно участвовал в распространении материалов, созданных иностранными агентами.
Политолог Руслан Айсин, отметили в Минюсте, распространял ложную информацию о решениях государственной власти РФ и допускал высказывания против проводимой страной специальной военной операции на Украине.
Помимо Чикова и Айсина, в перечень иноагентов попали блогер Илья Варламов, корреспондент Богдан Бакалейко, политик Светлана Лада-Русь и вся организация о ЛГБТ-людях "Парни Плюс/Парни+".