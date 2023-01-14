Два района Казани на сутки останутся без воды

В Казани в двух районах на сутки отключат воду, сообщает мэрия столицы Татарстана со ссылкой на "Водоканал".

С 23.30 15 января до 11.00 17 января планируют прекратить подачу воды в домах Кировского района Казани в связи с переврезкой водопровода.

Это дома по улице Болотникова, 7, 7а (д/с №288), 9, 11/1, 13а, 17 (д/с №334), 17а, 29а, 33а, 35а (ЗАГС Кировского района).

Также будет снижено давление воды (ориентировочно вода будет по 4-й этаж), возможны кратковременные перебои водоснабжения по следующим адресам:

в Московском районе - в домах по ул. Восстания, ж/д- 42/187, 46, 47/185, 49, 51, 52, 53, 56/18, 56а, 57, 58/19, 59, 60-62, 65, 67, 67а, 69, 71-79, 80а, 81, 82Б, 83, 84, 86а, 87, 89, 90, 90а, 91, 93, 93а, 101, 105-111, 115, 119а, 121, 127, 129, д.- 42а, 44а (д/с №126); 46а, 48 (шк №17); 48а, 55, 59а, 61а, 61а к.1, 62а (д/с №231), 64 (д/с №174); 66, 69а, 80 (шк. №122); 80Б, 81а, 81а/1, 82, 82а, 83а, 84а (гостиница); 86, 86/1, 87,а, 88, 88 к.1, 88 к.2, 90Б, 92, 92а,Б; 98, 99а (детский дом); 100, 100 к.99, 100 к.231, 100 к.9230, 100 к.9190, 102, 102 к.1; 102а, 102а к.1, 104, 106/1, 108а,Б; 111 к.1, 115а, 115а/1, 115а/2, 112, 112Б,в; 117, 119 (гостиница); 119а,Б, 131.

Отключение воды планируют в домах по ул. Декабристов, ж/д- 179/2, 181, 181а, 183, 185а, 185/47,187/42, 203, 205, д.- 158/3, 158/4, 181Б, 181Б/1, 185, 185Б,в, 189/1, 195/26Б, 197, 197а, 199, 201/21, 203а,

ул. Гагарина, ж/д- 48, 109, 111, 111а, 113, 115, дома от №26Б по №42а; 46, 52 (респ.центр реабилитации МЧС); 54 (род.дом №16); 54 к.1, 54 к.2, 56 (спорт.школа Олимп. резерва); 56 к.1; 115а, 119 (профилакторий Казаньоргсинтез); 121 (больница №16); 121к.1,к.2,к.3 (больница №16),

ул. Воровского, ж/д- 21, 23, 25,

пр.Мухамедьярова, ж/д- 29/8, 34, д.- 23, 23а, 25, 25а, 36, 38, 38а, 42, 42а, 30 к.1, 31, 31 к.1, 31а,Б,в,г,д,е,ж,и, 31Б к.1, 31д/1, 32, 32 к.1,

ул. Ак.Королева, ж/д- 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 41, 43, 45 , д.- 10а, 20а (д/с №200), 20Б (д/с №58), от №21 по №39,

ул. Каримова, Городская, 10-я Союзная, Исаева, Восход, ж/д- 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 11, 13, 15-16, 19/58, 18/56, 21-23, 25, д.- 4, 4/1, 5Б (д/с № 311), 13а (д/с № 294), 16а, 23а,Б,в, 25а, 29 (шк. №99) 29 к.1, 30, 32, 32а,Б, 34/39, 36, 38, 39, 43, 43/3, 43/4, 43/5,

ул. Васильченко, д.- 1. 1а,в, 1 к.153, 1 к.153Б,в, 1 к.169,

ул. Усманова, ж/д- четные номера домов от № 2/179 по № 32, нечетные номера домов от № 3/2 по № 37а,

ул. Энергетиков, ж/д- 2/3, 4, 6, 8, 12, д.- 10 (техникум), 10/1, 10/2, 10а,

ул. Соловецких Юнг, д. -10, 21 (д/с №282), 29 (д/с №107),

ул. Блюхера, ж/д- 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85, д.- 9а (д/с №107), 81а

ул. Серова, ж/д- 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37, д.- 2в, 3/1, 3/2, 4а (мечеть), 4а к.1, 4а к.2, 4а к.3, 4а/1, 6Б к.1, 7, 9, 9а, 11а, 11/1, 19а, 19а к.1, 35/1,

ул. Бакалейная, ж/д- 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52а, д.- 10 (д/с №105), 41 (школа-интернат),

ул.Окольная, ж/д- 11, 17 а,Б,в; 94 корп.1, 2; 94а корп.1, 2, д.- 17в к.2 (д/с №279), 94, 94а, 96,

ул. Сабан, ж/д- 1а, 3, 5, 5Б,в, 7, 7а,

- ул. Кулахметова, ж/д- 18, 20, 22, д.- 18а, 20а (д/с №97), 20/1, 22а, 28, 30, 31, 33

ул. Батыршина, ж/д- 19,

ул. Х.Туфана, ж/д- 19, 20/10, 21, 22, 26а, 28а, д.- 25

В Кировском районе по ул. Музыкальная, д.- 13 (Клинич. больница №2), 10 (котельная), ул. Лазарева ж/д.- 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, д.- 9, 10, 11, 14а, 14а корп.1,

ул. Кулахметова, ж/д- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, д.- 4/1, 5а, 5/2, 7/1,

ул. Батыршина- четные номера ж/д от № 16 по № 40 к.2, д.- 18/20, 20а,Б, 20Б/1, 24(д/с №350), 28а,в, 28/1, 28а/1, 38а, 55, 55а, 59, 61,

Серова, ж/д- 22/24,

Петрова, д.-22,

Баруди, ж/д- 1/12, 3, 4, 4/2, 5, 7, 9, 16, 16 к.3, 18, 18а, 20, 20а, 24/22, д.- 3а (гимн. №4), 8, 8 к.1, к.2, к.3; 9/1, 16/1, 16 к.2,

Краснококшайская, ж/д- 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, д.- 150а, 150/1, 150/2,150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 156, 160/1, 162, 164/1, 164а,Б, 178 (шк. №70), от №187 по №195, от №254 по №272а,

ул. Фрунзе, ж/д- 1, 1Б, 3, 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 19, д.- 1а,в, 1/1, 3а, 5, 9/1, 9/2, 9/3, 9а к.1, 11, 15/1, 19/1, 19/2, 67а,в,г, 67г/1,

ул. Сабан, ж/д- 2, 2а, 4, д.- 4а, 15, 19, 29,

ул. Полевая, ж/д- 24, 26, 28, 30, 36, д.-70, 72, 74, 76,

ул. Повстанческая, ж/д- 1а, 2/4, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/1, д.- 10а,

ул. Фабричная, ж/д- 4,

ул. Низовая, ж/д- 3а, 3/76, 5,

ул. Окольная, ж/д- 18, 20, 28, 30, д.- 23, 25(школа-интернат №7), 25Б, 25Б/1, 25Б/2, 25Б/4, 28 к.1, 62/16, 66/44, 68, 68Б, 72, 74,

ул. Лебяжья, д.- 52

ул. Восстания, д.- 133

ул. Чкалова, Луговая, Малая Мухаметшина, Большая Мухаметшина, Солнечная, Солнечный пер., Репина, Токарная, Лебяжья, Серпуховская, Светлая, Ново-Светлая.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: (843)231-62-60.