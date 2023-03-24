Два общежития КФУ в Казани планируется отремонтировать за 223 миллиона рублей

В Казани отремонтируют два общежития КФУ

За 223 миллиона рублей в столице Татарстана планируется отремонтировать два общежития Казанского федерального университета. Речь идет об общежитиях №№ 3, 6, которые расположены на улице Аделя Кутуя. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Исполнитель работ обязан будет, согласно техдокументации к тендеру, провести демонтаж вплоть до разбора кирпичны стен, пола и кровельных покрытый.

Так, за 123 миллиона рублей отремонтируют общежитие № 3, на а общежитие № 6 выделяется 100 миллионов рублей.

