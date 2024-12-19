Два кафе Казани закрыли по причине кишечной инфекции

В Казани произошло закрытие двух кафе в Московском районе в связи с тревожной вспышкой кишечной инфекции.

Решение о приостановке их работы принесли сотрудники ГУФССП России по Татарстану после того, как в заведениях были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и гигиенических стандартов.

Одним из пострадавших заведений оказалась популярная шаурмичная на улице Декабристов, а также сетевое кафе, расположенное на проспекте Ибрагимова. Оба предпринимателя теперь обязаны временно приостановить деятельность своих точек общепита для устранения недостатков, которые стали причиной закрытия. Шаурмиить работу через 14 дней. Такие меры направлены на защиту здоровья горожан и поддержание высоких стандартов безопасности в сфере общественного питания, сообщает КоммерсантЪ.