Два человека погибли в аварии на трассе М-7 в Татарстане

В Татарстане на М-7 погибли два человека в дорожной аварии на территории Мензелинского района. Автомобиль "Лада" столкнулся с "Газелью".

Все случилось, по данным ГИБДД РТ, на 1084-м километре трассы.

Предварительно установлено, что водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с двигавшимся впереди него автомобилем "ГАЗ".

На месте от тяжелых полученных травм скончались водитель и пассажир "Лады".

