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Два человека стали жертвами страшного ДТП на трассе М-7 в Татарстане

Два человека погибли в аварии на трассе М-7 в Татарстане
Два человека стали жертвами страшного ДТП на трассе М-7 в Татарстане

Фото: ГИБДД РТ

В Татарстане на М-7 погибли два человека в дорожной аварии на территории Мензелинского района. Автомобиль "Лада" столкнулся с "Газелью".

Все случилось, по данным ГИБДД РТ, на 1084-м километре трассы.

Предварительно установлено, что водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с двигавшимся впереди него автомобилем "ГАЗ".

На месте от тяжелых полученных травм скончались водитель и пассажир "Лады".

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