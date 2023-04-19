Два человека погибли в аварии на трассе М-7 в Татарстане

Два человека стали жертвами страшного ДТП на трассе М-7 в Татарстане
Фото: ГИБДД РТ
В Татарстане на М-7 погибли два человека в дорожной аварии на территории Мензелинского района. Автомобиль "Лада" столкнулся с "Газелью".
Все случилось, по данным ГИБДД РТ, на 1084-м километре трассы.
Предварительно установлено, что водитель отечественной легковушки не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с двигавшимся впереди него автомобилем "ГАЗ".
На месте от тяжелых полученных травм скончались водитель и пассажир "Лады".