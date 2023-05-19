В Казани пассажиры жалуются на жару в салонах городских автобусов

В Казани пассажиры массово жалуются на невыносимую жару в салонах автобусов. В транспорте, по словам людей, продолжают работать печки, а потому внутри образуется настоящая душегубка.

Как пишет "Татарстан-24", жители жалуются на полуобморочное состояние во время поездок в транспорте.

В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ сообщили, что жители немного ошибаются в причинах.