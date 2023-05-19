В Казани пассажиры жалуются на жару в салонах городских автобусов

"Душегубка": в Казани пассажиры жалуются на невыносимую жару в городских автобусах
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В Казани пассажиры массово жалуются на невыносимую жару в салонах автобусов. В транспорте, по словам людей, продолжают работать печки, а потому внутри образуется настоящая душегубка.
Как пишет "Татарстан-24", жители жалуются на полуобморочное состояние во время поездок в транспорте.
В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ сообщили, что жители немного ошибаются в причинах.
"Отопительные приборы в автобусе выключены. На улице установилась жаркая погода, корпус автобуса нагревается, может поэтому пассажирам кажется, что работают отопительные приборы. Уверен, никто из водителей не планировал устраивать в салоне сауну", - заметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.