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Думали, убили, а она еще шевелилась: трое жителей Татарстана арестованы за попытку убийства жены одного из них под видом ограбления

Думали, убили, а она еще шевелилась: трое жителей Татарстана арестованы за попытку убийства жены одного из них под видом ограбления

Фото: rg.ru

В Татарстане арестованы трое жителей Буинского района, которые подозреваются в покушении на убийство, сообщает республиканский Следком.

Следователи считают, что организатором преступления стал 41-летний мужчина, который решил расправиться со своей 37-летней женой.

Он договорился со знакомыми, что те под видом ограбления имитируют нападение на его семью и расправятся с женой. За это одному из них он обещал простить долг, а второму предложил забрать его борсетку с деньгами. 15 декабря 2022 года на 133-м километре автодороги Казань — Ульяновск злоумышленники подошли к автомобилю супругов и напали на них с топором и ножом.

Женщине были нанесены множественные колющие и режущие удары в жизненно важные органы. Заказчику преступления также нанесли ранения, чтобы на него не пали подозрения. После этого у заказчика преступления была украдена борсетка с 40 тысячами рублей.

Обнаружив, что жена подает признаки жизни, раненый мужчина отвез ее в больницу, где ей оказали помощь и спасли жизнь. После задержания исполнителей преступления, был задержан и заказчик. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

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