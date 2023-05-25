ДУМ РТ представило приложение с картой халяльных кафе в Казани

Комитет по стандарту "халяль" ДУМ Татарстана разработал мобильное приложение ProHalal. Оно содержит подробную карту пунктов и заведений общепита Казани, в которых придерживаются халяльного меню. Также в приложении можно найти полезную информацию о дозволенных мусульманам и запрещенных ингредиентах.

Приложение работает в тестовом режиме, разработчики ждут от пользователей обратной связи, замечаний и предложений.

Пока приложение работает только на смартфонах на ОС Android. Скачать его можно на сайте Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ.

