ДУМ РТ представило приложение с картой халяльных кафе в Казани

ДУМ Татарстана создало приложение с картой халяльных кафе в Казани
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Комитет по стандарту "халяль" ДУМ Татарстана разработал мобильное приложение ProHalal. Оно содержит подробную карту пунктов и заведений общепита Казани, в которых придерживаются халяльного меню. Также в приложении можно найти полезную информацию о дозволенных мусульманам и запрещенных ингредиентах.
Приложение работает в тестовом режиме, разработчики ждут от пользователей обратной связи, замечаний и предложений.
Пока приложение работает только на смартфонах на ОС Android. Скачать его можно на сайте Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ.