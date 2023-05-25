Новости Казани
· Служба новостей

ДУМ Татарстана создало приложение с картой халяльных кафе в Казани

ДУМ РТ представило приложение с картой халяльных кафе в Казани
ДУМ Татарстана создало приложение с картой халяльных кафе в Казани

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Комитет по стандарту "халяль" ДУМ Татарстана разработал мобильное приложение ProHalal. Оно содержит подробную карту пунктов и заведений общепита Казани, в которых придерживаются халяльного меню. Также в приложении можно найти полезную информацию о дозволенных мусульманам и запрещенных ингредиентах.

Приложение работает в тестовом режиме, разработчики ждут от пользователей обратной связи, замечаний и предложений.

Пока приложение работает только на смартфонах на ОС Android. Скачать его можно на сайте Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ.

Следующая новость ↓

Популярное

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра
Интересное в Казани
7 часов назад

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра

Новости Казани

8 часов назад

Раис Татарстана случайно рассекретил новую модель "Москвича" в Китае (фото)

Интересное в Казани

7 часов назад

Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра

травление тараканов службы москва

Лонгриды

день назад

"Как в Казани снять квартиру и не остаться без штанов": риэлтор дал ценные советы квартиросъемщикам

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

музыканты на свадьбу спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

"Прогремело несколько выстрелов": в Казани на улице Тунакова неизвестный расстрелял мужчину

Новости Казани

9 часов назад

Всем в один день: в Татарстане вводится единый день выплат для женщин с детьми

Новости Казани

день назад

Без нее не пустят: детям в Татарстане при заезде в оздоровительные лагеря потребуется новая справка

Новости Казани

день назад

"Всем отдыхать!": жителей Татарстана ждут три короткие рабочие недели летом 2023 года

Новости Казани

день назад

В Казани зарегистрировали случай утечки опасного вещества с полигона "Химический" - жители жалуются на ядовитую вонь
Новости Казани
2 дня назад

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

Новости Казани

час назад

"Кольцо смыкают": вокруг Казани бродят медведи

Интересное в Казани

день назад

Безопасность труда – это основа: Транснефть-Прикамье поделилось результатами ежегодного конкурса среди сотрудников

Новости Казани

час назад

ДУМ Татарстана создало приложение с картой халяльных кафе в Казани

Новости Казани

час назад

Антимонопольная служба Татарстана вскрыла заговор в Минобразования РТ
В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось
Новости Казани
день назад

В Татарстане зафиксирован "непомерный" рост детского травматизма, а лето еще даже не началось

Новости Казани

час назад

В Казани прохожие спасли женщину, которая потеряла сознание на остановке от жары

Новости Казани

час назад

В Казани будет открыт дилерский центр китайского премиального автомобильного бренда Hongqi

Новости Казани

2 часа назад

Суд дал условный срок жительнице Татарстана, поломавшей сыну-младенцу руки и ногу
В Казани обнародовали схему масштабного перекрытия дорог из-за проведения марафона
Новости Казани
день назад

В Казани обнародовали схему масштабного перекрытия дорог из-за проведения марафона