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Дубль Яшкина принес победу: в Казани прошел матч «Ак Барса» и «Трактора»

В Казани «Ак Барс» 4 сентября одержал победу над «Трактором»
Дубль Яшкина принес победу: в Казани прошел матч «Ак Барса» и «Трактора»

Динара Сеферова

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Казанский клуб «Ак Барс» одержал победу на челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Напомним, что матч проходил в Казани. Он завершился со счетом 5:3.

В команде Татарстана дубль на счету у Дмитрия Яшкина. Отличились также Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Александр Радулов. У команды Челябинска шайбы были на счету у Антона Бурдасова, Владимира Ткачева и Никиты Сошникова.

Следующий поединок казанской команды «Ак Барс» пройдет уже завтра, 6 сентября Игра будет против «Сочи».

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