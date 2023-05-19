"Дождались": в Татарстане пообещали 30-градусную жару

В Татарстане в начале следующей недели наступит 30-градусная жара

До конца этой недели в Татарстане будет тепло и комфортно. Однако температура воздуха постепенно растет, говорят синоптики, и к началу следующей недели в регионе будет 30-градусная жара.

Об этом проинформировали специалисты республиканского Гидрометцентра.

В субботу, 20 мая, в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Ночью будет 5-10 градусов тепла, днем - до + 24 градусов.

21 мая, в воскресенье, в регионе тепло и сухо. Днем столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов тепла.

22 и 23 мая, в начале недели, будет до +30 градусов, дожди маловероятны.