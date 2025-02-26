Эксперты сопоставили Казань с Москвой по достижениям киберспортсменов

Когда традиционные корпоративные мероприятия сводятся к загородным поездкам, караоке-вечеринкам и застольям в ресторанах, в Татарстане набирает популярность новый формат корпоративных мероприятий – киберспортивные турниры. Это не просто развлечение, а возможность укрепить командный дух и доверие между коллегами. Сотрудники IT-компаний участвуют в турнирах по Dota, где каждая игра становится испытанием сплочённости и стратегического мышления. Киберспорт превращается в мощный инструмент для создания сильных команд, способных преодолевать любые вызовы. В нашем репортаже – подробности о том, как такие мероприятия влияют на атмосферу в IT-организациях и становятся новым способом сплочения коллектива.

От офиса до арены: корпоративы стали киберсражениями

Казань — спортивная столица России, принимавшая крупные турниры, такие как Универсиада-2013 и чемпионат мира по футболу 2018. Развита инфраструктура, современные спортивные объекты и поддержка государства сделали город центром притяжения для спортсменов. Теперь это касается и киберспорта: регулярные турниры, специализированные арены и участие ведущих IT-компаний превращают Казань в ключевого игрока на цифровой арене.

Киберарена Казани стала местом для настоящего киберсражения, где айтишники и дизайнеры из ведущих компаний Татарстана соревновались в играх от Mortal Kombat до Мир Танков. Пресс-секретарь Минцифры РТ Кристина Копанаева отмечает, что такие события, как «Киберцифровиада» — прорыв в корпоративных форматах, объединившие как профессионалов, так и новичков. «С каждым мероприятием Казань проявляется как столица киберспорта», — уверена она.

Открытие в главном холле Киберарены привлекло внимание как профессионалов, так и энтузиастов. Турнир объединил участников в формате живого тимбилдинга и стал важным шагом в развитии киберспорта Татарстана. Кристина Копанаева заявляет, что Казань уже является киберспортивной столицей России, и в ближайшие годы этот статус будет ещё более подтверждён. Регулярные турниры и инновационные форматы событий позволяют Казани конкурировать с мегаполисами и задавать новые тренды в цифровых соревнованиях.

По словам Кристины, Москва — для деловых встреч, Питер — для романтики, а Казань — для погружения в мир цифровых инноваций и наслаждения эчпочмаками.

Киберспорт как новый формат корпоративной культуры

Организаторы турнира подчеркивают, что такие мероприятия — это не только шанс для сотрудников IT-компаний вернуться к увлечениям, но и почувствовать себя настоящими киберспортсменами. Как отметил Семен Матюшко, начальник отдела киберспортивного развития IT-парка, многие участники когда-то увлекались киберспортом, но с возрастом переключились на работу. «Для них это возможность снова почувствовать себя частью профессионального сообщества», — отметил он.

На турнире были представлены популярные игры, такие как Dota 2 и Counter-Strike, а также менее очевидные, как Mortal Kombat и Мир Танков, что позволило быстро вовлечь участников. Матюшко объясняет: «Многие взрослые играют в танки, а FIFA и Mortal Kombat — это игры, знакомые каждому».

Одним из нововведений стало объявление о женском киберспортивном турнире, который состоится 15 марта. Это шаг к разрушению стереотипа, что киберспорт — только для мужчин. Турнир пройдет в формате микса, создавая дружескую атмосферу и укрепляя командный дух.

Киберспорт помогает развивать командную работу и улучшать коммуникацию среди сотрудников. «Важно не только играть, но и работать в команде, принимать решения и поддерживать друг друга», — делится Семен. Мероприятия также сближают коллег из разных городов, что особенно важно для крупных компаний с распределёнными командами.

От универсальности к финальным победам: взгляд киберсудьи на лидерство Казани

Виталий Белобородов, опытный судья, уверен, что за четыре года работы на киберспортивных соревнованиях не осталось нерешаемых задач. «Мы — универсальные специалисты, способные обслуживать любой турнир», — подчеркивает он. Судьи распределяются по дисциплинам в зависимости от их компетенции, но могут работать с любыми играми, что делает их «универсальными солдатами» киберспорта.

Казань уже сегодня конкурирует с Москвой, отмечает Виталий, приводя в пример успехи студенческих команд. Сборная КНТУ КАИ часто занимает топ-2 по Dota и CS, а команды КФУ стабильно входят в число лидеров. «Уровень игры казанских спортсменов сопоставим с московскими», — говорит он.

Виталий выделяет три ключевых аспекта успеха: психология, командная динамика и тренировки. Он подчеркивает важность физической активности, взятой у лучших мировых команд, для улучшения результатов в киберспорте. «Физические нагрузки положительно влияют на выступления», — отмечает он.

Кроме того, Виталий акцентирует внимание на ментальном здоровье, которое влияет на выступления и командную химию: «Необходимо работать над недопониманиями, уметь собраться и слушать, кто в команде принимает решения». Важно обсуждать спорные моменты после матчей, а не во время игры. «Топовые команды работают с психологами, чтобы улучшить динамику и управлять эмоциями», — добавляет он.

Опыт участников: от тренировок до побед

Дмитрий Газаин, участник турнира, начал свой путь в киберспорте с 2021 года, соревнуется в Dota2, что помогло ему понять важность командной подготовки. Сейчас его команда готовится к соревнованиям не только через игровые тренировки, но и работая над командной динамикой. «Мы играли каждый вечер, составляя лист героев для пика и бана», — рассказывает Дмитрий. В его коллективе есть игроки с опытом участия в турнирах с 2016 года, но он уверен, что для успеха важен не только индивидуальный уровень, но и настрой всей команды.

«Мы не проводим специализированные психологические тренировки, но всегда поддерживаем друг друга в сложных ситуациях», — делится Дмитрий. Это помогает создать доверительную атмосферу и укрепить командный дух, что важно для реакции на неожиданные моменты в играх. Дмитрий также предложил расширить программу турниров, добавив игру "PUBG: Battlegrounds", чтобы сделать соревнования еще более увлекательными, несмотря на сложности с количеством участников в этой дисциплине.

Олег Сайфутдинов, участник турнира по FIFA, продемонстрировал формулу победы: «Я просто верил, что смогу выиграть». В критический момент, когда не работала кнопка на геймпаде, поддержка и уверенность позволили импровизировать, сделав мощные разрезы вместо обычных пасов. С результатом 3–0 он понял, что остановиться уже нельзя, и в финале победил с результатом 7–1, хотя попытки показать «красоту игры» так и остались мечтой.

Олег не имеет большого опыта в киберспорте — он играет по выходным, но этот опыт научил его важности индивидуальной ответственности в одиночных режимах. «Каждая ошибка видна, и её можно проанализировать», — делится он. Совет новичкам: изучайте регламент турниров, тренируйтесь на максимальном уровне и играйте против ботов, как с «Реалом Мадрид». Олег считает, что вера в себя и поддержка команды — ключ к успеху, даже если игра вызывает негативные эмоции и требует перерывов.

Киберспорт в корпоративном формате — это гораздо больше, чем просто развлечение. Это возможность научиться работать в команде, держать себя в руках в стрессовых ситуациях и учиться на собственных ошибках. Как отмечают участники, такие турниры, как Киберцифровиада помогают не только развивать игровые навыки, но и укрепляют корпоративную культуру, позволяя сотрудникам из разных офисов и регионов взаимодействовать в неформальной обстановке.

Казань, как киберспортивная столица, продолжает задавать тренды, объединяя профессионалов и любителей в уникальных форматах соревнований. Судьи, участники и организаторы уверены, что будущее киберспорта в регионе — это не только победы на турнирах, но и создание новой культуры, где цифровые технологии и командная работа идут рука об руку.