Доставлен в нейрохирургию: в Набережных Челнах в результате массового ДТП пострадал подросток

В результате массового ДТП 7 июня в Набережных Челнах пострадал подросток

В Набережных Челнах на проспекте Сююмбике произошло массовое ДТП накануне вечером, около восьми часов. Пострадали в нем четыре автомобиля, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 20-летний водитель находился за рулем автомобиля "ВАЗ-2114". Он двигался по средней полосе проспекта и начал перестраиваться на левую полосу. При этом водители не ступил дорогу автомобилю "ВАЗ-2113", за рулем которого находился 18-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

После этого "ВАЗ-2114" откинуло на припаркованный рядом Datsun on-DO, а тот, в свою очередь, двинулся по инерции и задел стоящий Volkswagen Touareg. Водители припаркованных автомобилей на месте происшествия отсутствовали.

В результате массового ДТП пострадал 16-летний пассажир "ВАЗ-2113". Он был госпитализирован в отделение нейрохирургии БСМП.