Дорожные изменения в связи с праздником «Я выбираю небо»

В районе Центра семьи «Казан» пройдет мероприятие под названием «Я выбираю небо». В связи с подготовкой к празднику и его проведением, с 14:00 до 22:00 будет действовать перекрытие следующих участков дорог:

По улице Сибгата Хакима в обеих направлениях от пересечения с улицей Декабристов до перекрестка с улицей Абсалямова;

По улице Бондаренко в обеих направлениях от дома №3 на улице Сибгата Хакима до участков, соединяющих её с той же улицей.

Просьба учитывать эти изменения при планировании поездок в указанное время.

Кроме того, в период проведения праздника ожидается значительное скопление людей, что может создать дополнительные затруднения для автомобилистов. Организаторы мероприятия уверяют, что все меры принимаются для обеспечения безопасности и удобства участников, однако, настоятельно рекомендуют проявить терпение и понимание в это время.