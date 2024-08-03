Новости Казани
· 16+ · Альбина Шафеева

Дорожные изменения в связи с праздником «Я выбираю небо»

В районе Центра семьи «Казан» пройдет мероприят...

Татарстан News

Подписаться в Telegram

В районе Центра семьи «Казан» пройдет мероприятие под названием «Я выбираю небо». В связи с подготовкой к празднику и его проведением, с 14:00 до 22:00 будет действовать перекрытие следующих участков дорог:

По улице Сибгата Хакима в обеих направлениях от пересечения с улицей Декабристов до перекрестка с улицей Абсалямова;

По улице Бондаренко в обеих направлениях от дома №3 на улице Сибгата Хакима до участков, соединяющих её с той же улицей.

Просьба учитывать эти изменения при планировании поездок в указанное время.

Кроме того, в период проведения праздника ожидается значительное скопление людей, что может создать дополнительные затруднения для автомобилистов. Организаторы мероприятия уверяют, что все меры принимаются для обеспечения безопасности и удобства участников, однако, настоятельно рекомендуют проявить терпение и понимание в это время.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сальмонелла за пределами кафе: кто виноват в ситуации с «Васильком»?

Интересное в Казани

день назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

службы обработки тараканов азотом телефон

Лонгриды

17 часов назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

Интересное в Казани

2 дня назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

монтаж водостока цена в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить

Новости Татарстана

день назад

Жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши

Новости Казани

день назад

Задержан бывший глава КирМоса Казани Сергей Миронов

Новости Казани

день назад

В Казани появился сквер в честь умершего депутата Хайруллина

Новости Казани

день назад

В Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены
Новости Казани
23 часа назад

Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе

На 2 месте - Кисловодск

Новости Казани

час назад

В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»

Интересное в Казани

23 часа назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

Новости Татарстана

час назад

300 миллиардов рублей в развитие водородной энергетики: атомная станция в Татарстане"

Новости Татарстана

час назад

Ученики Казани получат дополнительные дни отдыха во время БРИКС

В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и ...
Новости Татарстана
55 минут назад

В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер

Новости Татарстана

час назад

Жестокое убийство собаки в Бавлах: общество требует справедливости

Новости Казани

2 часа назад

Казанские парки приглашают на бесплатные экскурсии

Новости Казани

2 часа назад

Кража 1,2 млн рублей при строительстве школы в Казани
Казанские врачи объяснили, почему отправляют па...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Зарплаты в IT: лидеры по доходам в России"
Новости Татарстана
час назад

Зарплаты в IT: лидеры по доходам в России"