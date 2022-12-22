"Допикетировался": в Казани задержан депутат, который проводил пикеты против коррупции в Татарстане

В Казани задержали зеленодольского депутата Евгения Ефремова, который уже на протяжении почти шести месяцев как по расписанию выходит на одиночные пикеты против коррупции, пишет 116.RU.

Сам Ефремов поясняет, что ему вменяют организацию массового пикета за якобы съемку на телефон другого отчаянного пикетчика Рустема Баязитова, который тоже открыто выступает против коррупции в республике.

"За мою деятельность сегодня буду ночевать в камере в Япеево. Полиция сочла, что съемка Рустема — это массовый пикет. Его тоже завтра примут", — рассказал изданию Евгений.

Ранее, в ноябре, Ефремов заявил, что на него покушались. Во время пикета неизвестный пытался отобрать плакат и поранил, но полиция, по словам депутата, разбираться с этим не станет.