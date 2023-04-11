Теперь клиенты Сбера могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ. Покупателю достаточно прийти к застройщику, который работает с нашей услугой, принять квартиру и подписать акт приёма-передачи. После этого застройщик загружает акт в систему «Домклик PRO», заполняет все необходимые данные онлайн и отправляет заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр.

К сервису уже подключились 11 застройщиков России. Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства. Первые сделки, с использованием новой услуги прошли с ГК МИЦ.