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Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика

Теперь клиенты Сбера могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ. Покупателю достаточно прийти к застройщику, который работает с нашей услугой, принять квартиру и подписать акт приёма-передачи. После этого застройщик загружает акт в систему «Домклик PRO», заполняет все необходимые данные онлайн и отправляет заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр.

К сервису уже подключились 11 застройщиков России. Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства. Первые сделки, с использованием новой услуги прошли с ГК МИЦ.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы продолжаем совершенствовать оформление сделок с жильём и тесно сотрудничаем с ведущими российскими застройщиками. Наша новая услуга позволяет покупателям квартир в новостройках избежать похода в Росреестр или МФЦ: все действия, необходимые для регистрации права собственности, совершает застройщик в нашей онлайн-системе Домклик PRO. Это удобно, быстро, надёжно, безопасно и выгодно для всех участников сделки».

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