"Домик у вас нехилый": в Казани судья оказался удивлен имуществом задержанного за взятку начальника ОП "Вишневский"

В Казани судья удивился имуществу задержанного за взятку главу ОП "Вишневский" Кочетова

41-летний начальник отдела полиции "Вишневский" Вячеслав Кочетов был задержан накануне по подозрению во взяточничестве. Советский районный суд избрал меру пресечения. И в процессе судья был немало удивлен имущестом полицейского, отправляя его под домашний арест.

Представители СКР по РТ доложили в суде, что в марте Кочетов предложил мигранту решить проблему с законом за 60 тысяч рублей. Ранее приезжий попался на езде с поддельными правами и ему грозило уголовное наказание и депортация из РФ.

Якобы Кочетов пообещал передать деньги коллегам из ОП "Московский", которые и поймали мигранта с подделкой.

В итоге иностранец успел перевести несколькими траншами 50 тысяч на карту сожительницы Кочетова, после чего к начальнику ОП нагрянули оперативники.

Задержали Кочетова накануне на рабочем месте.

Судья изучил похвальные грамоты с места службы и перешел к изучению данных об имуществе.

"Нехилый домик-то!" - не смог удержаться он от комментария, разглядывая справку из Росреестра.

Речь о доме в 300 квадратных метров в Дубровке. Дом стоит на земла площадью в 644 квадратных метра. Недвижимость зарегистрировалана на сожительницу Кочетова. На ее же банковскую карту переводилась и взятка от мигранта.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и Кочетова отправили под домашний арест на 2 месяца.