Дома в Ново-Савиновском районе Казани останутся без водоснабжения 22 ноября
Фото: социальные сети
Несколько домов в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана останутся без воды ввиду подключения водопровода детсада на Адоратского.
В мэрии сообщили, что отключение намечено на 9 часов утра 22 ноября и продлится до 6 утра 23 ноября.
Без воды придется временно жить по таким адресам:
ул. Адоратского, 4, 4а, 13, 2а, 2а, корп. 1, 2а, корп. 2, 4б, 4в;
пр. Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102.