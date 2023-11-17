Несколько домов в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана останутся без воды ввиду подключения водопровода детсада на Адоратского.

В мэрии сообщили, что отключение намечено на 9 часов утра 22 ноября и продлится до 6 утра 23 ноября.

Без воды придется временно жить по таким адресам:

ул. Адоратского, 4, 4а, 13, 2а, 2а, корп. 1, 2а, корп. 2, 4б, 4в;

пр. Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102.