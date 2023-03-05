"Дома дети не дождались отца": в Татарстане простились с бойцом Павлом Зубатовым, погибшим в зоне спецоперации на Украине

В Татарстане похоронили погибшего в СВО бойца Павла Зубатова

Уроженец Новошешминского района Республики Татарстан Павел Зубатов погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения военной спецоперации. Об этом пишет "Шешминская новь".

Зубатова похоронили в родном селе Слобода Черемуховая. Земляки, родные и представители власти проводили его в последний путь, отмечает 116.ru. Хоронили Павла с воинскими почестями.

О самом Зубатове мало что известно: ни возраст, ни когда и в каком качестве он отправился на спецоперацию. Как сообщил глава района, бойца ранили на поле боя. После восстановления в госпитале он вернулся в строй. У Павла Зубатова остались дети.