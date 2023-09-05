Должны быть соблюдены все условия зоны Кремля: в Казани благоустроят пространство вдоль Кировской дамбы

В Казани вдоль Кировской дамбы появится пространство для прогулок

Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром города Ильсуром Метшиным сегодня, 5 сентября, осмотрел территорию вдоль Кировской дамбы. После было принято решение о благоустройстве данного пространства.

На данный момент вдоль дамбы нет какой-либо инфраструктуры для пеших прогулок, а также не предусмотрено зон отдыха. Учитывая близость к воде, здесь предложили также разместить объекты для водного отдыха.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил Институту развития городов РТ, Институту пространственного планирования РТ совместно с мэрией города разработать и представить мастер-план развития территории вдоль Кировской дамбы. Отдельно глава РТ подчеркнул, что проект должен быть сформирован с соблюдением всех условий зоны Кремля, а также включать в себя инфраструктуру для отдыха на воде. Со слов Рустама Минниханова, главным критерием является удобство для людей.