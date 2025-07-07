Долги за ЖКУ приводят к нехватке дворников в Казани

Дефицит дворников в Казани стал одной из проблем, связанной с задолженностью жителей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

Он отметил, что задолженность потребителей значительно превышает долги управляющих компаний, что приводит к нехватке дворников. На данный момент в городе работает 1,5 тыс. дворников при необходимом числе в 2,2 тыс. человек. С наступлением зимы количество дворников сокращается еще на 20%.

Гиниятуллин также подчеркнул, что масштабные работы по благоустройству дворов и установка нового оборудования усложняют задачу дворников. Например, при уборке снега на газонах существует риск повреждения дорогих объектов, таких как уличная мебель и малые архитектурные формы.

Источник: Татар-информ