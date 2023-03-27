"Дочь родилась, когда отец ушел воевать": в Татарстане простились с многодетным отцом Дмитрием Селивановым, погибшим в зоне спецоперации на Украине

В Татарстане попрощались с многодетным отцом Дмитрием Селивановым, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 27 марта, в Нурлатах простились с бойцом Дмитрием Селивановым, погибшим при выполнении боевого долга в зоне проведения военной спецоперации на Украине.

Поскольку Селиванов - многодетный отец, он имел право на отсрочку от службы, но решил отправиться в зону СВО добровольцем.

Указом Президента РФ Владимира Путина Селиванов посмертно удостен Ордена Мужества, его передали вдове погибшего многодетного отца.

У Селиванова остались трое детей, младшая дочь родилась уже после того, как отец ушел в зону СВО.