"Дочь родилась, когда отец ушел воевать": в Татарстане простились с многодетным отцом Дмитрием Селивановым, погибшим в зоне спецоперации на Украине
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Сегодня, 27 марта, в Нурлатах простились с бойцом Дмитрием Селивановым, погибшим при выполнении боевого долга в зоне проведения военной спецоперации на Украине.
Поскольку Селиванов - многодетный отец, он имел право на отсрочку от службы, но решил отправиться в зону СВО добровольцем.
Указом Президента РФ Владимира Путина Селиванов посмертно удостен Ордена Мужества, его передали вдове погибшего многодетного отца.
У Селиванова остались трое детей, младшая дочь родилась уже после того, как отец ушел в зону СВО.