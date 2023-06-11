Ксения Шойгу раскрыла цель визита в Альметьевск

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения побывала в Альметьевске. О цели своего визита она поделилась в своем телеграм-канале. Она приехала для исследования места под строительство базы для подготовки триатлетов. Локацию Ксении показала команда алминистрации Альметьевска во главе с мэром.

«Локация отличная. Идеальный набор высот, насыщенный рельеф для велоподготовки, рядом есть открытая вода», — призналась Ксения Шойгу.

Она считает, что территория подходит как для организации тренировок, так и для проведения крупных соревнований разного уровня.