Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

Дочь министра обороны Шойгу посетила Татарстан

Ксения Шойгу раскрыла цель визита в Альметьевск
Дочь министра обороны Шойгу посетила Татарстан

Фото: 116.ru

Подписаться в Telegram

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения побывала в Альметьевске. О цели своего визита она поделилась в своем телеграм-канале. Она приехала для исследования места под строительство базы для подготовки триатлетов. Локацию Ксении показала команда алминистрации Альметьевска во главе с мэром.

«Локация отличная. Идеальный набор высот, насыщенный рельеф для велоподготовки, рядом есть открытая вода», — призналась Ксения Шойгу.

Она считает, что территория подходит как для организации тренировок, так и для проведения крупных соревнований разного уровня.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

13 часов назад

Решили в последний момент: выходного в День России не будет

Лонгриды

день назад

«Пьяный дебошир кидался на людей»: как в Иннополисе отпраздновали день города

обработка борщевика на участке цены

Новости Казани

день назад

В Казани прошла эвакуация людей из ТЦ «XL»

Полезное

3 дня назад

Как не потерять накопления: эксперты рассказали что будет с ценой на квартиры с 2023 по 2025 год

ремонт алюминиевых радиаторов в Краснодаре

Новости Казани

7 часов назад

В Татарстане барашек, предназначенный в качестве приза на Сабантуе, убежал в лес

Новости Казани

день назад

В Казани приостановлена стройка бизнес-центра на Право-Булачной - по соседнему памятнику пошли трещины

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина выпал из окна с третьего этажа жилого дома на Лаврентьева

Новости Казани

день назад

Муж и жена в Татарстане побили девочек-подростков - их ищет полиция
Новости Казани
8 минут назад

Дочь министра обороны Шойгу посетила Татарстан

Дочь министра обороны Шойгу посетила Татарстан

Новости Казани

день назад

В Казани жестко подрались на дороге водители троллейбусов: из-за чего начался мордобой?

Новости Казани

день назад

В Казани клиент "Евроспара" обвинил персонал в закладке бомбы

Новости Казани

день назад

Вечером будет освещен: в Казани после реконструкции открыли фонтан в парке Петрова

Новости Казани

день назад

Полностью признал вину: правоохранители Казани раскрыли кражу из дачного дома
В Татарстане в очередной раз подорожали все марки топлива на АЗС
Новости Казани
день назад

В Татарстане в очередной раз подорожали все марки топлива на АЗС

Новости Казани

2 дня назад

Похолодает до 4-9 градусов: стало известна, какая погода будет в Казани на выходных

Новости Казани

2 дня назад

Приглашают встретить закат: для жителей Казани 9 июня организуют приятный вечер под электронную музыку

Новости Казани

2 дня назад

Является наиболее прибыльной: Альфия Кондрабаева заняла пост гендиректор УК "Домико"
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику