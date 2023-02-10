Доброволец из Татарстана Аркадий Самуткин геройски погиб при штурме Артемовска в зоне СВО на Украине

При штурме Артемовска (Бахмута) в зоне военной спецоперации погиб уроженец Агрызского района Республики Татарстан Аркадий Самуткин. 31-летний мужчина был добровольцем.

Администрация Агрызского муниципального района подтвердила гибель военного и выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.