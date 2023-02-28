"Добро пожаловать в распутицу, болота уже вас ждут": в районе Артемовска в зоне СВО заметили тяжелые танки Leopard

Гагин: танки Leopard замечены в зоне СВО в районе Артемовска

Советник врио главы ДНР Пушилина Ян Гагин заявил, что в районе Артемовска заметили первые тяжелые танки Leopard, пишет RT.

"Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как "Леопард", — сказал он.

В грязи на Украине безнадежно вязнут даже более легкие танки и техника, так что Leopard уже ждут местные трясины и болота, считают в ВС РФ. Вероятно, с некоторыми единицами техники и сражаться не придется - сами потонут.