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До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

В РКБ умер "смотрящий по Казани" Вадим Липский, недавно выпущенный из СИЗО под домашний арест
До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

Фото: открытые источники

Известный в криминальных кругах Татарстана человек, которого следствие считает "смотрящим" по Казани, Вадим Липский (он же - Бургомистр) умер в РКБ. Об этом сообщает "Татар-информ".

Липского в апреле отпустили под домашний арест из СИЗО, по сути его сразу перевели в больницу, потому что состояние здоровья арестованного внушало опасения. Арестовали его в августе прошлого года, Липский несколько раз пытался обращаться в Верховный суд РТ с ходатайством об освобождении из СИЗО.

В последнее время его защита подтверждала - Липский не ходит, не сидит, у него отказали ноги.

Липского и еще троих казанцев обвинили в похищении предпринимателя и вымогательстве у него 350 тысяч рублей. Все четверо, считают следователи, входили в ОПГ "Квартал" и "Тукаевские". Ни один фигурант вины не признал, все утверждают, что их оговорили.

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