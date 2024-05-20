Дне защиты детей в Казани выступит группа «Пицца»

В Казани впервые пройдет фестиваль детства «Әйбәт!» ко дню защиты детей. Об этом сообщил Азат Абзалов. Мероприятие состоится 1 июня, так как именно в этот день отмечается День защиты детей. В 13:00 в «Татнефть Арене». 14 творческих коллективов города выступят перед зрителями. Хедлайнерами станут Гузель Уразова, Эльмира Калимуллина, группа «Пицца» и музыкальный театр «Домисолька». Они исполнят свои самые нашумевшие и популярные треки. помимо этого будут ещё театральные постановки и шоу. Вход для всех желающих будет свободный.

Такой фестиваль в Казани будет проводиться впервые. В администрации города надеятся, что проведение «Әйбәт!» станет традицией, которую будут соблюдать каждый год. Подробную афишу мероприятий можно будет увидеть в телеграм-канале most | Казань.