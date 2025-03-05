Дмитрий Губерниев остался недоволен судейством лыжного чемпионата в Казани

Дмитрий Губерниев снова оказался в центре скандала, связанного с чемпионатом России по лыжным гонкам в Казани. Его недовольство вызвала не трасса или погода, а организация турнира.

Прибыв на соревнования, Губерниев столкнулся с отсутствием информации от судей и организаторов, что, по его мнению, было катастрофой. Он отметил, что не получал разъяснений ни по ситуации с Большуновым, ни по другим вопросам, а судейская бригада действовала непрофессионально.

Его особенно возмутил инцидент в женском спринте, когда Анастасия Кириллова сбила лыжи соперницы. Кириллова, занявшая второе место, была понижена до шестого, но информацию об этом журналисты получили лишь позже, так как организаторы не комментировали ситуацию. Губерниев назвал работу судей «позором».

Кроме того, он раскритиковал министра спорта Татарстана Владимира Леонова, заявив, что тот проигнорировал его визит и не нашел времени для встречи. В эфире Губерниев саркастически спросил: «Где ты, министр спорта?». Позже он поблагодарил Леонова за организацию чемпионата, назвав его «большим профессионалом».

В завершение комментатор заявил о возможном выдвижении на пост президента Федерации лыжных гонок России, пообещав навести порядок и покончить с непрофессионализмом. Скандал в Казани лишь усилил его решимость, и теперь его заявления кажутся все более серьезными, пишет АиФ.