Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздорили в Казани

4 марта в казанском Мирном прошли соревнования по индивидуальному спринту, сопровождавшиеся скандалами. Александр Большунов получил жёлтую карточку, Александр Терентьев столкнулся с Сергеем Ардашевым на финише, а у женщин произошла дисквалификация.

Дмитрий Губерниев завершил серию эфиров на «Матч ТВ», однако внимание привлёк его продолжающийся конфликт с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Комментатор выступает за возвращение российских спортсменов на международные турниры на любых условиях, Вяльбе против нейтрального статуса.

Губерниев также упрекнул министра спорта Татарстана Владимира Леонова за отсутствие внимания, а затем раскритиковал судей и организаторов, заявив, что они не предоставляли своевременной информации о гонках. Он вновь выразил желание возглавить федерацию, пообещав навести порядок за один день.

В полуфинале спринта Большунов наступил Устюгову на лыжи, вызвав жёсткую реакцию. Лыжники выясняли отношения и на финише, и после гонки. По итогу Большунов получил жёлтую карточку, а Устюгов — устное предупреждение.

Система сначала зафиксировала Большунова в финале, но затем выяснилось, что он уступил несколько сотых секунды Сергею Ардашеву и Савелию Коростелёву. Вяльбе отметила, что он пока не в оптимальной форме.

Устюгов с первых секунд рванул вперёд, но ближе к финишу Терентьев потерял равновесие и врезался в Ардашева. Пока они поднимались, Устюгов уже праздновал первую медаль чемпионата.

Татарстанский лыжник Владислав Осипов стал вторым, третьим — Савелий Коростелёв.

Наталья Терентьева лидировала от старта до финиша, защитив чемпионский титул. За серебро боролись Алена Баранова, Анастасия Кириллова и Анастасия Фалеева.

После финиша судьи пересмотрели эпизод гонки и установили, что Кириллова сбила с хода Баранову. Её дисквалифицировали, а бронза досталась Фалеевой.

Старший тренер сборной России Егор Сорин отметил, что у Терентьевой пока нет достойных соперниц, а Фалеева подошла к чемпионату не в лучшей форме. По его мнению, при лучшей подготовке она могла бы бороться за второе место, пишет «БИЗНЕС Online».