Для ветеранов ВОВ в Казани сегодня проведут персональные парады Победы

Персональные парады Победы пройдут сегодня, 8 мая, в Казани для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция "Парад у дома ветерана" проводится с 2019 года и пользуется большой любовью у казанцев.

В 8:30 от Танкового училища уже отправилась колонна военной техники. Гости Казани и жители смогут увидеть легендарные тралы с танками ИС-3 и Т-34, бортовую полуторку ЗИС и знаменитую "Катюшу" - орудие Победы. К колонне также присоединятся некоторые автомобили от Казанского авторетроклуба.

Колонна проходит через Дубровную, Советскую площадь, Парк Победы, улицу Кулахметова. После полудня она начнет обратное движение.

