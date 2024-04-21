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Для Казани и Челнов закупят 201 газомоторный автобус

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В Татарстане в 2024 году планируют купить еще 201 автобус большого класса. Планируется закупить технику на газомоторном топливе. Эти автобусы планируют поставить в Казань и Набережные Челны, стало известно по итогам выступления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Ранее в мэрии Казани заявляли о планах приобрести с 2023 по 2024 год не менее 263 автобусов. В 2023 году по данным ProKazan, был закуплен только один сочлененный автобус.

При этом износ транспорта в республике составляет уже 70%. Об этом говорили в Миндортрансе РТ.

На качество работы городских автобусов неоднократно жаловались казанцы. Их жалобы многократно публиковались в телеграм-канале «Злой Казанец». К примеру, довольно часто жители просят вернуть автобусы на маршрут 37/37а до Сухой Реки. Жители выступали даже с видеообращениями, но когда на маршруте появятся автобусы — до сих пор не ясно.

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