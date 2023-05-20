Полицейские в РТ задержали трех школьников за поджог релейных шкафов на станции в Дербышках

Полицейские задержали в Татарстане подозреваемых в подходе четырех релейных шкафов у станции "Дербышки", пишет "БО".

Предварительно установлено, что к диверсии причастны трое школьников из Казани. Им 14,15 и 16 лет. Мотивы поступка устанавливаются.

Сам поджог случился 18 мая. На месте поджога были обнаружены зажигалка и шариковая ручка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение и повреждение имущества" . Максимальное наказание по ней — до 5 лет колонии. Однако следственные органы могут усмотреть в действиях подростках признаки диверсии (ст. 281 УК РФ). Это особо тяжкая статья, минимальный срок лишения свободы по которой — от 10 лет.