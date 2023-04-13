Директор Казанского ипподрома Гильфанов обжаловал свой арест в суде

Директор Казанского ипподрома Марат Гильфанов обжаловал в суде решение о своем аресте, пишет "БО" со ссылкой на источник в суде Советского района столицы Татарстана.

Данный суд выбирал для Гильфанова меру пресечения. Именно сюда поступила и жалоба фигуранта.

Сообщается, что пока не назначена точная дата и время рассмотрения жалобы Гильфанова.

В отношении руководителя ипподрома возбудили дело о крупном мошенничестве с государственными субсидиями при покупке породистых скакунов. Следователи считают, что с 2018 по 2020 год, возглавляя племенной конный завод, Гильфанов и неустановленные подельники подделывали документы ради получения субсидий, которые присваивались.

Предварительно в Следкоме сумму ущерба от действий Гильфанова оценили в 8,9 миллиона рублей.

