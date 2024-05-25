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Директор института КФУ готовится уйти в отставку

Директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова готовится покинуть свой пост в связи с выходом на пенсию.

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Директор института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова готовится покинуть свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает "Бизнес Online".

5 июня Наиле Багаутдиновой исполняется 60 лет. Институт она возглавляет с 2011 года – с того момента, как вуз вошел в состав КФУ.

По информации издания, кресло Багаутдиновой займет Алсу Ахметшина, которая в настоящее время возглавляет Высшую школу бизнеса КФУ. В послужном списке Ахметшиной – работа в СИНХ, аппарате Кабмина РТ, а также в команде президента Татарстана.

Наиля Багаутдинова считается одной из ключевых фигур в команде бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова.

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