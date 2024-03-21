Новости Казани
· Артем Акчурин

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми

Матч ТВ

Подписаться в Telegram

В матче заключительного, 26-го тура женской Суперлиги, волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» одержали победу над командой «Енисей» из Красноярска в пяти сетовой встрече. Результатом матча стало победа со счетом 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 15:9).

Благодаря этой победе казанская команда «Динамо-Ак Барс» набрала 62 очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги. Конечное место клуба будет определено после завершения последнего матча чемпионата между «Локомотивом» из Калининграда (60 очков) и «Спартой» из Нижнего Новгорода.

В других играх этого тура лидер чемпионата России, московское «Динамо», одержало победу над екатеринбургской командой «Уралочка-НТМК» со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:12). Также команда «Динамо-Метар» из Челябинска одержала победу над «Минчанкой» со счетом 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23) в рамках данного игрового тура.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Интересное в Казани

день назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

санпединстанция московская область обработка от тараканов

Новости Казани

15 часов назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

стоимость укладки плитки на стены в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

22 часа назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

23 минуты назад

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга

Интересное в Казани

день назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

Новости Казани

53 минуты назад

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми

Новости Татарстана

час назад

На трассу Алексеевское – Альметьевск потратят еще 22,4 млрд рублей
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля

Новости Казани

15 часов назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха