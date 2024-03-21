«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми

В матче заключительного, 26-го тура женской Суперлиги, волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» одержали победу над командой «Енисей» из Красноярска в пяти сетовой встрече. Результатом матча стало победа со счетом 3:2 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 15:9).





Благодаря этой победе казанская команда «Динамо-Ак Барс» набрала 62 очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги. Конечное место клуба будет определено после завершения последнего матча чемпионата между «Локомотивом» из Калининграда (60 очков) и «Спартой» из Нижнего Новгорода.В других играх этого тура лидер чемпионата России, московское «Динамо», одержало победу над екатеринбургской командой «Уралочка-НТМК» со счетом 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:12). Также команда «Динамо-Метар» из Челябинска одержала победу над «Минчанкой» со счетом 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23) в рамках данного игрового тура.