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"Девушки наденут короткие юбки - мужчины, берегитесь!": синоптики пообещали Татарстану кокетливую погоду в начале новой недели

В Татарстане синоптики пообещали потепление до + 23 градусов
"Девушки наденут короткие юбки - мужчины, берегитесь!": синоптики пообещали Татарстану кокетливую погоду в начале новой недели

Фото: открытые источники

Синоптики республиканского Гидрометцентра пообещали татарстанцам "кокетливую" погоду в начале новой трудовой недели. По данным специалистов, в регионе потеплеет до + 23 градусов, а значит, девушки наденут короткие юбки и водителей-мужчин и пешеходов просят быть очень внимательными, не отвлекаться от дороги.

Уже в понедельник, по данным синоптиков, будет от +18 до +23 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник может пройти небольшой дождь, но будет тепло - до +22 градусов.

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