Девушка столкнулась с трамваем: движение 2 маршрутов в Казани остановлено
Дарья Порсева
На остановке "Деревня Универсиады" произошел случай, в результате которого 19-летняя девушка, вероятно, пересекла дорогу на запрещающий сигнал светофора, нарушив тем самым правила дорожного движения, и столкнулась с трамваем.
Из-за этого инцидента движение трамваев на маршрутах No5 и No7 было временно остановлено. Другие трамваи на этих маршрутах проводят движение через улицу Халитова.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Пострадавшую доставили в больницу на скорой помощи, и сообщается, что у нее нет претензий к водителю трамвая.
Пассажирам было рекомендовано заранее планировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения, особенно обращая внимание на безопасность при переходе дороги за трамваем.
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