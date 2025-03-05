Девушка столкнулась с трамваем: движение 2 маршрутов в Казани остановлено

На остановке "Деревня Универсиады" произошел случай, в результате которого 19-летняя девушка, вероятно, пересекла дорогу на запрещающий сигнал светофора, нарушив тем самым правила дорожного движения, и столкнулась с трамваем.

Из-за этого инцидента движение трамваев на маршрутах No5 и No7 было временно остановлено. Другие трамваи на этих маршрутах проводят движение через улицу Халитова.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Пострадавшую доставили в больницу на скорой помощи, и сообщается, что у нее нет претензий к водителю трамвая.

Пассажирам было рекомендовано заранее планировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения, особенно обращая внимание на безопасность при переходе дороги за трамваем.